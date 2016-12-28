Второй бортовой самописец разбившегося Ту-154 подняли со дна моря

28 Декабря 2016 15:08

Водолазы МЧС России подняли со дня Черного моря второй бортовой самописец разбившегося 25 декабря Ту-154. Черный ящик - в хорошем состоянии. В ближайшее время его отправят на расшифровку. Данные с еще одного самописца уже извлекают специалисты. Третий черный ящик локализован, но пока не поднят из воды. Что касается версий крушения, то нештатная ситуация на борту самолета могла произойти из-за неубравшихся закрылков. Об этом говорит запись последнего разговора пилотов, она оказалась в распоряжении российских СМИ. Жертвами катастрофы, напомним, стали 92 человека. Как заявил Министр обороны Сергей Шойгу, сегодня семьям погибших начнут выплачивать материальную помощь.