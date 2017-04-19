Вторая ракетка мира Серена Уильямс беременна и должна родить осенью

20 Апреля 2017 07:17

35-летняя теннисистка опубликовала в Снэпчате свою фотографию в купальнике с подписью "20 недель". Позже снимок был удален, но представители спортсменки информацию о беременности подтвердили. Журналисты отмечают, что Уильямс, по всей видимости, уже была беременна, когда в январе выиграла Australian Open. Американка пропустит оставшуюся часть сезона, в том числе три турнира "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции, США и Уимблдон. По неофициальным данным, Серена намерена вернуться в большой спорт уже в следующем году.