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Вторая ракетка мира Серена Уильямс беременна и должна родить осенью
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20 Апреля 2017 07:17

Вторая ракетка мира Серена Уильямс беременна и должна родить осенью

35-летняя теннисистка опубликовала в Снэпчате свою фотографию в купальнике с подписью "20 недель". Позже снимок был удален, но представители спортсменки информацию о беременности подтвердили. Журналисты отмечают, что Уильямс, по всей видимости, уже была беременна, когда в январе выиграла Australian Open. Американка пропустит оставшуюся часть сезона, в том числе три турнира "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции, США и Уимблдон. По неофициальным данным, Серена намерена вернуться в большой спорт уже в следующем году.

  

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