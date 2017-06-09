Вступление в НАТО - главная цель Украины

9 Июня 2017 12:09

Законопроект приняла Верховная рада. Документ еще должен подписать президент Петр Порошенко. Кроме приобретения членства в североатлантическом альянсе, Киев указал приоритет на "интеграцию Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском союзе". Парламентарии считают, что страна должна развивать равноправные и взаимовыгодные отношения с другими государствами.