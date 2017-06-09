Главная>>В мире>>Вступление в НАТО - главная цель Украины
В мире
RSS
Вступление в НАТО - главная цель Украины
Скачать Поделиться

9 Июня 2017 12:09

Вступление в НАТО - главная цель Украины

Законопроект приняла Верховная рада. Документ еще должен подписать президент Петр Порошенко. Кроме приобретения членства в североатлантическом альянсе, Киев указал приоритет на "интеграцию Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском союзе". Парламентарии считают, что страна должна развивать равноправные и взаимовыгодные отношения с другими государствами. 
  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =