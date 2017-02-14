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Встречу в Астане по Сирии отложили до завтра
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15 Февраля 2017 07:06

Встречу в Астане по Сирии отложили до завтра

Причиной стало отсутствие делегаций Турции и сирийской оппозиции. Очередное заседание должно было начаться сегодня, но состоится серия рабочих встреч, поскольку в столице Казахстана уже находятся делегации России, Ирана, правительства Сирии и представители ООН. На повестке - разработка механизма контроля за перемирием в арабской республике. 

  

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