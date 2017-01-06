Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на юго-западе Франции

5 Января 2017 15:15

Сообщается, что уже на этой неделе в местных птицеводческих хозяйствах будет уничтожено около 800 тысяч птиц. А к концу месяца это число дойдет до миллиона. Соответствующий указ издали власти Франции с целью предотвратить распространение заболевания. Напомним, с начала декабря во Франции зафиксировано 89 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8.