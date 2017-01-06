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Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на юго-западе Франции
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5 Января 2017 15:15

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на юго-западе Франции

Сообщается, что уже на этой неделе  в местных птицеводческих хозяйствах будет  уничтожено около 800 тысяч птиц. А к концу  месяца  это число дойдет до миллиона. Соответствующий указ издали власти Франции  с  целью  предотвратить распространение заболевания. Напомним,  с начала декабря во Франции зафиксировано 89 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8.

 

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