Все, находившиеся на борту лайнера в Якутии, живы

19 Декабря 2016 09:01

В Минобороны России сообщили: в Булунском районе Якутии совершил аварийную посадку Ил-18. В машине было 39 человек. Как только что стало известно, выжить удалось всем пассажирам и членам экипажа. 16 получили тяжелые травмы. Раненых эвакуировали с места катастрофы вертолетами. Самолет направлялся из Канска в Тикси, но не долетел несколько десятков километров. Лайнер развалился на три части, возгорания не произошло. Причинами ЧП могла стать ошибка пилотов или погодные условия.