В мире
16 Февраля 2017 07:14
Возможно Дональду Трампу понадобится разрешение конгресса на отмену антироссийских санкций
Американский парламент рассматривает законопроект, который потребует от Дональда Трампа получать разрешение конгресса на отмену антироссийских санкций. Авторы документа - группа сенаторов и членов палаты представителей. Если законопроект будет принят, отмена или смягчение санкций станет возможным только в случае одобрения конгрессом. Для этого президент США должен предоставить письменное обоснование такого шага.
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