Возможно Дональду Трампу понадобится разрешение конгресса на отмену антироссийских санкций

16 Февраля 2017 07:14

Американский парламент рассматривает законопроект, который потребует от Дональда Трампа получать разрешение конгресса на отмену антироссийских санкций. Авторы документа - группа сенаторов и членов палаты представителей. Если законопроект будет принят, отмена или смягчение санкций станет возможным только в случае одобрения конгрессом. Для этого президент США должен предоставить письменное обоснование такого шага.