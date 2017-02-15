Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Возможно Дональду Трампу понадобится разрешение конгресса на отмену антироссийских санкций
В мире
RSS
Возможно Дональду Трампу понадобится разрешение конгресса на отмену антироссийских санкций
Скачать Поделиться

16 Февраля 2017 07:14

Возможно Дональду Трампу понадобится разрешение конгресса на отмену антироссийских санкций

Американский парламент рассматривает законопроект, который потребует от Дональда Трампа получать разрешение конгресса на отмену антироссийских санкций. Авторы документа - группа сенаторов и членов палаты представителей. Если законопроект будет принят, отмена или смягчение санкций станет возможным только в случае одобрения конгрессом. Для этого президент США должен предоставить письменное обоснование такого шага.  

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =