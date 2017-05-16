ВОЗ объявляет о начале эпидемии лихорадки денге на северо-западе Перу

17 Мая 2017 09:03

Всемирная организация здравоохранения объявляет о начале эпидемии лихорадки денге на северо-западе Перу - в городе Пьюра. Количество жертв вирусного заболевания уже достигло 19-ти. Всего, по официальным данным, инфекцией заражены 3 тысячи 150 человек. Более 12 тысяч госпитализированы с подозрением на заболевание. Вирус переносят комары, поэтому койки в больницах укрывают москитными сетками. Перуанские власти начали масштабную кампанию по обкуриванию помещений фумигантами.