Войска Ирака начали наступление в западной части Мосула

18 Января 2017 07:30

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что войска страны начали наступление в западной части Мосула. Боевики "Исламского государства" до сих пор полностью контролируют этот район. Ранее во время штурма Мосула военные Ирака вытеснили экстремистов с территории, где находились уничтоженные боевиками в 2014 году христианские и мусульманские святыни. А накануне исполнилось три месяца с начала операции по освобождению Мосула.