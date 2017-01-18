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Войска Ирака начали наступление в западной части Мосула
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18 Января 2017 07:30

Войска Ирака начали наступление в западной части Мосула

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что войска страны начали наступление в западной части Мосула. Боевики "Исламского государства" до сих пор полностью контролируют этот район.  Ранее во время штурма Мосула  военные Ирака вытеснили экстремистов с территории, где находились уничтоженные боевиками в 2014 году христианские и мусульманские святыни. А накануне  исполнилось три месяца с начала операции по освобождению Мосула.

 

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