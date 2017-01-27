В мире
28 Января 2017 09:19
Восточный мир встретил Новый Год по китайском календарю
2017 вступил в свои права в три часа ночи. Это же событие ознаменовало и приход весны. Символ нового года, Огненный петух, по словам астрологов, благоволит к людям деятельным, сильным, решительным. Ну а сам 2017 год, в том числе и для нашей страны, будет ярким, насыщенным.
Празднование китайского нового года в Поднебесной обычно длится две недели и сопровождается массовыми гуляньями, запуском фейерверков и театрализованными представлениями.
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