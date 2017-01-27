Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Восточный мир встретил Новый Год по китайском календарю
В мире
RSS
Восточный мир встретил Новый Год по китайском календарю
Скачать Поделиться

28 Января 2017 09:19

Восточный мир встретил Новый Год по китайском календарю

2017 вступил в свои права в три часа ночи. Это же событие ознаменовало и приход весны. Символ нового года, Огненный петух, по словам астрологов, благоволит к людям деятельным, сильным, решительным. Ну а сам 2017 год, в том числе и для нашей страны, будет ярким, насыщенным.

Празднование китайского нового года в Поднебесной обычно длится две недели и сопровождается массовыми гуляньями, запуском фейерверков и театрализованными представлениями.

  

Другие новости

"Часы Судного дня" "Гадзіннік Суднага дня" 27.01.2017 21:29 / В мире "Часы Судного дня"
Серьезное ДТП в Израиле Сур'ёзнае ДТЗ у Ізраілі 27.01.2017 09:06 / В мире Серьезное ДТП в Израиле

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =