Ворота с надписью "Труд делает свободным" возвращены в Дахау в Баварии

23 Февраля 2017 08:14

Это один из первых концлагерей на территории Германии. На памятной церемонии присутствовали официальные лица и руководство мемориала. Ворота были похищены в 2014 году. За информацию об их местонахождении объявили награда в 10 тысяч евро. Более двух лет полиция занималась поиском. И в декабре, благодаря анонимному звонку, экспонат нашли в норвежском городе Берген. Обстоятельства похищения еще неизвестны.