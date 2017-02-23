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Ворота с надписью "Труд делает свободным" возвращены в Дахау в Баварии
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23 Февраля 2017 08:14

Ворота с надписью "Труд делает свободным" возвращены в Дахау в Баварии

Это один из первых концлагерей на территории Германии. На памятной церемонии присутствовали официальные лица и руководство мемориала. Ворота были похищены в 2014 году. За информацию об их местонахождении объявили награда в 10 тысяч евро. Более двух лет полиция занималась поиском. И в декабре, благодаря анонимному звонку, экспонат нашли в норвежском городе Берген. Обстоятельства похищения еще неизвестны.

  

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