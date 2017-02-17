Вопросы международной торговли обсудили в Бонне

В мире
17 Февраля 2017 21:11
Вопросы международной торговли обсудили в БоннеПохожий спектр тем, а также вопросы свободной международной торговли и регулирование финансовых рынков обсудили в Бонне министры иностранных дел стран G20. Основной повод для встречи - подготовка к проведению саммита глав ведущих экономических держав мира летом в Гамбурге. Однако особое внимание было приковано к двусторонним переговорам и общению в кулуарах, ведь для большинства участников форума это первое знакомство с командой нового президента США, взгляды которого на внешнюю политику пока еще не очень ясны. Так, состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Подводя итоги, Лавров назвал ее прагматичной. Он заявил, что обсуждение касалось параметров будущей работы, включая преодоление существующих разногласий. Но вопрос снятия санкций, по словам министра, не поднимался. Рекс Тиллерсон, общаясь с журналистами после переговоров, заявил, что США ждут от России выполнения минских соглашений и работы над разрешением конфликта в Украине.
Другие новости
18.02.2017 12:12 / В мире В Петергофе появилась новая достопримечательность
18.02.2017 09:14 / В мире В Мюнхене сегодня продолжит работу ежегодная конференция по безопасности
18.02.2017 09:11 / В мире Суд Испании признал принцессу Кристину невиновной в налоговом мошенничестве
18.02.2017 09:08 / В мире Дональд Трамп назвал несколько средств массовой информации "врагами американского народа"
18.02.2017 09:05 / В мире Пограничная стена из роз
17.02.2017 21:07 / В мире В Мюнхене сегодня стартовала конференция по безопасности
17.02.2017 19:04 / В мире Прогулочная лодка перевернулась на севере Норвегии
17.02.2017 19:03 / В мире Первая пресс-конференция Трампа запомнится журналистам надолго
17.02.2017 19:02 / В мире В Германии стартовала 53-я Мюнхенская конференция по безопасности
17.02.2017 15:09 / В мире В Южной Корее арестован вице-президент "Самсунг" Ли Чже Ен
17.02.2017 15:07 / В мире В Мюнхене начинает работу 53-я конференция по безопасности
17.02.2017 12:08 / В мире ЦРУ оскандалилось во Франции
17.02.2017 12:06 / В мире Европарламент поддержал резолюцию о создании единой армии ЕС
17.02.2017 12:04 / В мире В Мюнхене начинает работу 53-ая ежегодная конференция по безопасности
17.02.2017 09:16 / В мире Кровавый теракт в Пакистане
17.02.2017 09:12 / В мире ЧП в итальянских Альпах
17.02.2017 09:09 / В мире В Книгу рекордов Гиннесса попал самый образованный человек в мире
17.02.2017 09:05 / В мире В Париже и пригородах не утихают протесты против полицейского произвола