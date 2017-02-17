Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Вопросы международной торговли обсудили в Бонне
В мире
RSS
Вопросы международной торговли обсудили в Бонне
Скачать Поделиться

17 Февраля 2017 21:11

Вопросы международной торговли обсудили в Бонне

Похожий спектр тем, а также вопросы свободной международной торговли и регулирование финансовых рынков обсудили в Бонне министры иностранных дел стран G20. Основной повод для встречи - подготовка к проведению саммита глав ведущих экономических держав мира летом в Гамбурге. Однако особое внимание было приковано к двусторонним переговорам и общению в кулуарах, ведь для большинства участников форума это первое знакомство с командой нового президента США, взгляды которого на внешнюю политику пока еще не очень ясны. Так, состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Подводя итоги, Лавров назвал ее прагматичной. Он заявил, что обсуждение касалось параметров будущей работы, включая преодоление существующих разногласий. Но вопрос снятия санкций, по словам министра, не поднимался. Рекс Тиллерсон, общаясь с журналистами после переговоров, заявил, что США ждут от России выполнения минских соглашений и работы над разрешением конфликта в Украине.

 

Другие новости

Пограничная стена из роз Пагранічная сцяна з руж 18.02.2017 09:05 / В мире Пограничная стена из роз
ЧП в итальянских Альпах Надзвычайнае здарэнне ў італьянскіх Альпах 17.02.2017 09:12 / В мире ЧП в итальянских Альпах

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =