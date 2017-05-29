Вооруженный мужчина задержан и в аэропорту Орландо

31 Мая 2017 07:04

Ему не удалось произвести выстрелы, поэтому никто не пострадал. Инцидент произошел рядом с офисом проката автомобилей. Преступник угрожал причинить вред себе и окружающим. Из-за инцидента дороги в районе аэропорта Орландо перекрыли. Людей просят выбирать пути объезда.