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Вооруженный мужчина задержан и в аэропорту Орландо
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31 Мая 2017 07:04

Вооруженный мужчина задержан и в аэропорту Орландо

Ему не удалось произвести выстрелы, поэтому никто не пострадал. Инцидент произошел рядом с офисом проката автомобилей. Преступник угрожал причинить вред себе и окружающим. Из-за инцидента дороги в районе аэропорта Орландо перекрыли. Людей просят выбирать пути объезда.

  

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