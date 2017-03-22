23 Марта 2017 08:00

Вооруженные полицейские провели рейд в Бирмингеме, где лондонский террорист арендовал машину для атаки. Личность нападавшего установлена. Некоторые британские СМИ пишут, что это Абу Иззадин - ранее судимый за сбор денег для экстремистов. Но другие источники утверждают, что он отбывает тюремный срок.

Тем временем, из неспокойного Лондона в эти минуты приходят другие тревожные новости. Сообщается об эвакуации на станции метро "Северный Гринвич". В одном из вестибюлей найден подозрительный сверток. Между тем, премьер-министр Великобритании заявила, что уровень террористической угрозы не будет повышен. Вчерашний теракт в Лондоне стал самым кровавым в королевстве за последние 12 лет. По последним данным, погибли 5 человек, 40 ранены в районе Вестминстер...