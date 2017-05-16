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Вооруженное нападение на здание государственной телерадиокомпании Афганистана
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17 Мая 2017 12:11

Вооруженное нападение на здание государственной телерадиокомпании Афганистана

Группа неизвестных совершила вооруженное нападение на здание государственной телерадиокомпании Афганистана. Нападение было совершено в городе Джелалабадзе на востоке страны, где расположены административные здания провинции. Сейчас силы безопасности Афганистана ведут перестрелку с нападавшими. Пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

  

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