17 Мая 2017 12:11

Группа неизвестных совершила вооруженное нападение на здание государственной телерадиокомпании Афганистана. Нападение было совершено в городе Джелалабадзе на востоке страны, где расположены административные здания провинции. Сейчас силы безопасности Афганистана ведут перестрелку с нападавшими. Пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.