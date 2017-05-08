Военные учения "Весенний шторм" начались сегодня в Эстонии

8 Мая 2017 21:36

В них задействовано около 9 тысяч военнослужащих Эстонии, стран-союзников по НАТО и партнеров. Маневры проходят в 15-й раз и заявлены как крупнейшие. "Весенний шторм" будет продолжаться 3 недели. Учения, как ожидается, позволять оценить способность солдат перед уходом в резерв вести боевые действия, а также продемонстрируют их уровень боевой подготовки. Будет отрабатываться взаимодействие пехоты с другими родами войск и союзниками. В учениях также задействуют флот и авиацию.