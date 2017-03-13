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Водопад Кольцо покрылся льдом
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13 Марта 2017 09:09

Водопад Кольцо покрылся льдом

Настоящая хрустальная сказка. Природа удивила жителей Северной Осетии. Одна из самых известных достопримечательностей - водопад Кольцо - покрылась льдом. Сильные морозы не только не останавливают туристов, а напротив, значительно подогревают интерес их к уникальному природному памятнику.

Константин Попов, ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского государственного природного заповедника: "В этом году в Осетии было минус 18. А если бы они до 30 доходили, то, возможно, и вот здесь была бы гигантская наледь. То есть вот здесь холода не хватило для образования более массивной наледи, вот, на левом борту на скалах".

Теперь холода постепенно отступают, а это значит, что любоваться хрустальной сказкой осталось не так долго.

Свидетелями необычного явления стали и жители американского штата Нью-Йорк. Дом на берегу озера Онтарио сковало льдом. Постройка полностью скрылась за плотным слоем замерзшей воды. Причина произошедшего - сильный западный ветер, который не стихает уже пятые сутки. Мощные порывы подхватывают капли озерной воды и обрушивают их на прибрежный дом.   

  

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