28 Декабря 2016 15:25

Водолазы из Македонии первыми отметили Новый год на дне озера Охрид. В ледяной воде они установили елку, оформление которой решили посвятить детям с редкими заболеваниями. Эта необычная елка в ледяном водном царстве уже стала достопримечательностью. В Охриде ее устанавливают 15 лет подряд.