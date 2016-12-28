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Водолазы из Македонии первыми отметили Новый год
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28 Декабря 2016 15:25

Водолазы из Македонии первыми отметили Новый год

Водолазы из Македонии первыми отметили Новый год на дне озера Охрид. В ледяной воде они установили елку, оформление которой решили посвятить детям с редкими заболеваниями. Эта необычная елка в ледяном водном царстве уже стала достопримечательностью. В Охриде ее устанавливают 15 лет подряд.

 

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