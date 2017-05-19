Водителем, сбившим людей в Нью-Йорке, оказался бывший военнослужащий США

19 Мая 2017 12:08

В СМИ появилась информация о злоумышленнике, который накануне совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке. Это 26-летний гражданин США Ричард Рохас. Ранее мужчина признался, что перед преступлением принимал наркотики. В ходе допроса Рохас заявил, что "бог заставил его" совершить наезд, а в момент, когда он направил машину в людей, "слышал голоса и думал, что скоро умрет". Во время задержания злоумышленник просил полицейских застрелить его. Друзья Рохаса говорят, что он - бывший военнослужащий США и что после возвращения со службы поведение мужчины сильно изменилось: стал писать "сумасшедшие вещи" в Интернете, также у него были проблемы с деньгами. Напомним, в результате наезда на прохожих на нью-йоркской площади Таймс Сквер погиб 1 человек, еще более 20-ти получили ранения.