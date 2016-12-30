Во время празднования Нового года будут усилены меры безопасности

29 Декабря 2016 21:16

Сотрудники экстренных служб Рио-де-Жанейро призывают власти города отменить новогодние празднования. По мнению правоохранителей, сложная финансовая ситуация в регионе может привести к массовым беспорядкам. Тем временем Старый Свет готовится встретить Новый год в условиях беспрецедентных мер безопасности. В праздничную ночь на улицы европейских городов выведут десятки тысяч полицейских. Уже сейчас службы экстренной помощи переведены в режим повышенной готовности. Власти Германии и вовсе решили ограничить громкость музыки на мероприятиях, чтобы в случае ЧП она не заглушала призывы о помощи. Как планета готовится к встрече Нового года, расскажет Юрий Козлов.

Жители Германии сейчас шутят, что для полного погружения в новогоднюю атмосферу не хватает мишуры на дулах полицейских автоматов. Стражей порядка на улицах немецких городов действительно как никогда много, а через двое суток станет еще больше. Причина - не только недавний теракт в Берлине, жертвами которого стали 12 человек.

Кельн. Встреча 2016 в этом городе была омрачена десятками домогательств и изнасилований. К местным девушкам приставали мигранты. Многие были в состоянии алкогольного опьянения. Тогда правоохранители попросту не понимали, как реагировать на такие инциденты, чтобы не столкнуться с обвинениями в расизме. Сейчас полиция Кельна готова ко всему.

Юрген Матис, начальник полиции г. Кельна: "У нас в Кельне дежурят полторы тысячи полицейских. Около сотни мобильных групп патрулируют соборы, площади и мосты. Мы быстро примем меры, если что-нибудь случится".

Меры безопасности усилены по всей Германии. Это и бетонные заграждения в местах массового скопления людей и новая более заметная полицейская форма.

Тимо Цилл, начальник полиции г. Гамбурга: "В Гамбурге в ночь на 1 января появятся мобильные полицейские участки, стражи порядка наденут яркие знаки отличия, чтобы их видели издалека. Рассматривается вопрос снижения громкости музыки, чтобы она не заглушала возможные призывы о помощи".

В ближайшее время власти ФРГ планируют увеличить число камер наблюдения на улицах, а потенциальных террористов - их в стране более пяти сотен - заставят носить устройства слежения. И, пожалуй, впервые в новейшей истории Германии ограничительные меры поддерживает большинство граждан - об этом говорят результаты опросов.

Антиавтомобильными заграждениями ощетинились площади всех крупных городов Европы. Как отметил глава французской Национальной полиции Жан-Марк Фалькон, уровень террористической угрозы во Франции и других европейских странах-участницах антиджихадистской коалиции "очень высок", однако конкретных данных о готовящихся в новогоднюю ночь атаках у спецслужб нет. Буквально через пару часов после заявления высокопоставленного силовика французская полиция задержала троих мужчин, которые планировали нападения на полицейских в ночь на 1 января...

Бертран, житель г. Парижа: "Конечно, есть некое чувство незащищенности. На улицы выйдет много людей, и я осознаю, что это огромное искушение для экстремистов. Но для меня главное - быть выше этого и продолжать жить".

В конце 2015 Франция стала жертвой серии циничных атак. Взрывы на "Стад-де-Франс", расстрел парижских ресторанов и бойня в концертном зале "Батаклан" унесли 130 жизней. В уходящем году крупным нападениям экстремистов подверглась столица соседней Бельгии - более 30 погибших в марте, и французская Ницца.

При этом антитеррористические подразделения европейских государств столкнулись с серьезным вызовом - террористы-одиночки. Их практически невозможно выследить и сложно остановить.

Уровень террористической угрозы в Европе напрямую связан с кризисом на Ближнем Востоке, говорят в эксперты. Радикальные элементы в основном прибывают в Старый Свет с потоком беженцев. И выяснить, кто из соискателей убежища планирует взорвать себя в толпе людей, а кто действительно нуждается в помощи - очень сложно.

Но закономерность очевидна - до начала "арабской весны" и серии вызванных ей конфликтов вооруженные нападения в Старом Свете не воспринимались с такой обыденностью.

Ганс Кехлер, доктор экономики, профессор философии Инсбрукского университета, президент Международной организации за прогресс (Австрия):

“В основе потоков мигрантов лежат военные и политические интервенции западных стран. Именно эти вмешательства разрушили политическую и государственную систему стран Большого Ближнего Востока, включая Сирию. Именно они возродили феномен несостоятельных государств. И именно поэтому люди спасаются из Сирии, Ирака, Афганистана и Ливии”.

Кстати, в канун праздников у миллионов жителей Сирии появилась возможность встретить Новый год под взрывы фейерверков, а не снарядов. Сегодня российские власти заявили о соглашении, которое подписали официальный Дамаск и вооруженная оппозиция. В документе говорится о взаимном прекращении огня - перемирие вступает в силу с полуночи.

Войны, теракты, катаклизмы. Рост правых настроений, Brexit, неразбериха на нефтяных рынках. 2016 был богат на события, кстати, не только плохие. Что принесет год наступающий - узнаем скоро. Через 38 часов 2017 наступит на острове Рождества в Кирибати - это самая восточная точка на карте мира. Затем Новый год встретят в Австралии, Азии, России, Европе и Африке. Последними бокалы с шампанским поднимут жители обеих Америк.

В крупнейшем городе США - Нью-Йорке - по 23-метровому флагштоку спустится знаменитый хрустальный шар. Его уже доставили на Таймс-сквер. Принято считать, что в этот момент Новый год вступает в свои права на всей планете.