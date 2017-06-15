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Во время ДТП в центре Манхэттена пострадали не менее 10 человек
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16 Июня 2017 09:04

Во время ДТП в центре Манхэттена пострадали не менее 10 человек

Тревожные сообщения приходят и из Нью-Йорка. Не менее 10 человек пострадали во время ДТП в центре Манхэттена. Внедорожник врезался в группу людей. Но полиция практически сразу же исключила версию теракта. По предварительным данным, за рулем была женщина, которая не справилась с управлением. Она столкнулась с машиной в попутном направлении и вылетела на тротуар.

  

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