Во Вьетнаме прошел международный фестиваль воздушных змеев

12 Июня 2017 09:06

Более ста мастеров из десяти стран приняли участие в международном фестивале воздушных змеев во Вьетнаме. Разнообразие цветов и форм поразило воображение гостей праздника. В последние годы интерес к этому развлечению серьезно усилился, что привело к созданию многих интересных конструкций и совершенствованию материалов для изготовления кайтов. Фестиваль посетили уже несколько тысяч туристов.