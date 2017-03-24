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Во французском Лилле неизвестный открыл огонь у станции метро
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25 Марта 2017 09:11

Во французском Лилле неизвестный открыл огонь у станции метро

Три человека ранены, среди пострадавших - 14-летний подросток. Все они госпитализированы. Преступник скрылся, ведется его розыск. На месте ЧП работает полиция, она заверила, что произошедшее не теракт. Предположительная версия - разборки местных преступных группировок.  

  

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