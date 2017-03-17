Во Францию с официальным визитом впервые приехали Принц Уильям с супругой Кейт

18 Марта 2017 09:05

Историческая встреча состоялась во Франции. Впервые в страну с официальным визитом приехали Принц Уильям с супругой Кейт. В Париже их встретил президент Франсуа Олланд в Елисейском дворце. Основной темой переговоров стала жизнь после Брексита, а также вопросы борьбы с терроризмом и сирийский конфликт. Сегодня чета встретится с пострадавшими в результате терактов в Париже и Ницце в 2015-м и 16-м годах. Напомним, что визит монаршей пары в Пятую республику проходит на фоне громкого скандала вокруг Принца Уильяма. Накануне западные таблоиды писали, что Кейт и Уильям едва не готовятся к разводу. Причина - интрижка внука Елизаветы Второй с моделью Софи Тейлор.