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Во Францию с официальным визитом впервые приехали Принц Уильям с супругой Кейт
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18 Марта 2017 09:05

Во Францию с официальным визитом впервые приехали Принц Уильям с супругой Кейт

Историческая встреча состоялась во Франции. Впервые в страну с официальным визитом приехали Принц Уильям с супругой Кейт. В Париже их встретил президент Франсуа Олланд в Елисейском дворце. Основной темой переговоров стала жизнь после Брексита, а также вопросы борьбы с терроризмом и сирийский конфликт. Сегодня чета встретится с пострадавшими в результате терактов в Париже и Ницце в 2015-м и 16-м годах. Напомним, что визит монаршей пары в Пятую республику проходит на фоне громкого скандала вокруг Принца Уильяма. Накануне западные таблоиды писали, что Кейт и Уильям едва не готовятся к разводу. Причина - интрижка внука Елизаветы Второй с моделью Софи Тейлор.   

  

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