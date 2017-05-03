3 Мая 2017 15:10

Сегодня во Франции в вечернем прямом эфире пройдут теледебаты участников второго тура президентских выборов. На них встретятся лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и представитель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон. Кандидатам еще не приходилось встречаться в таком формате. Макрон предупредил, что не собирается использовать оскорбления, но прибегнет к рукопашному бою, чтобы продемонстрировать: идеи Ле Пен представляют ложные решения. Ле Пен, в свою очередь, заявила, что намерена дать отпор и защитить то, во что верит. Программу Макрона она назвала очень расплывчатой и слишком похожей на действия правительства Франсуа Олланда. По официальным данным, Макрон набрал почти 24% голосов в первом туре выборов. У Ле Пен - около 22%. Согласно опросам, центрист победит свою ультраправую соперницу - за него готовы проголосовать 60% избирателей. Второй тур президентских выборов во Франции состоится уже в это воскресенье.