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23 Апреля 2017 15:05

Во Франции в разгаре президентские выборы

В стране открыты более 60-ти тысяч избирательных участков. Ряд французских территорий за рубежом начал голосовать накануне. Напомним, кандидатов на высший пост 11. Фаворитов четверо — лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, экс-министр экономики Эммануэль Макрон, коммунист Жан-Люк Меланшон и республиканец Франсуа Фийон. Шансы выйти во второй тур есть у каждого. По предварительным опросам, разрыв между ними составляет всего 2-3 процента. В самой Пятой республике граждане не спешат голосовать, а вот в Канаде и Лондоне французы жалуются на большие очереди. Формально победитель может определиться в первом туре, если наберет более 50 процентов, хотя такого еще никогда не было за всю историю Пятой республики.