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Во Франции в Елисейском дворце сегодня объявят состав нового правительства
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17 Мая 2017 08:04

Во Франции в Елисейском дворце сегодня объявят состав нового правительства

По мнению политологов, президент Эммануэль Макрон стремится сформировать кабинет из представителей и левых, и правых сил, что позволит движению "Вперед" расширить электоральную базу перед июньскими парламентскими выборами. Макрон уже заявил, что будет создавать команду из не более чем 15 министров. В понедельник на пост премьер-министра Франции был назначен Эдуар Филипп - 46-летний представитель партии "Республиканцы" и бывший мэр города Гавр.

  

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