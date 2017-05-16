Во Франции в Елисейском дворце сегодня объявят состав нового правительства

17 Мая 2017 08:04

По мнению политологов, президент Эммануэль Макрон стремится сформировать кабинет из представителей и левых, и правых сил, что позволит движению "Вперед" расширить электоральную базу перед июньскими парламентскими выборами. Макрон уже заявил, что будет создавать команду из не более чем 15 министров. В понедельник на пост премьер-министра Франции был назначен Эдуар Филипп - 46-летний представитель партии "Республиканцы" и бывший мэр города Гавр.