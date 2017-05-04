Во Франции теледебаты выиграл Эммануэль Макрон

4 Мая 2017 07:19

Во Франции накануне прошли теледебаты, которые выиграл Эммануэль Макрон. Французские телезрители присудили ему 1 место в ожесточенной предвыборной перепалке. Основателю движения "Вперед!" предпочтение отдали 63 процента смотревших шоу, а лидеру "Национального фронта" - 34. Еще 3 процента затруднились назвать победителя. Марин Ле Пен остается на своих позициях восстановления территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета Пятой республики. А Эммануэль Макрон называет себя проевропейским политиком.

Эммануэль Макрон, кандидат в президенты Франции: "Ваша программа проникнута духом будущего поражения Франции. То есть, под предлогом того, что глобализация является сложным и тяжким процессом, вы призываете закрыть границы страны, выйти из зоны евро и из Европейского союза. Перед угрозой упадка я несу дух завоевания и покорения".

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции: "Вот какую Францию вы хотите. Вы сказали, что вы - независимый, открытый кандидат, но вы зависимы и закрыты. Вы все закрываете - фабрики, больницы, полицейские участки. Вы только границы не желаете закрывать, вы не хотите, чтобы французский народ контролировал границы своей страны. Вам нужна массовая миграция - тогда сможете снизить зарплаты".

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал чуть более 24 процентов голосов. Ле Пен – 21,3. Второй тур пройдет 7 мая.