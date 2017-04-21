Во Франции стартовали финальные дебаты кандидатов в президенты

20 Апреля 2017 21:07

Буквально 20 минут назад во Франции стартовал последний и самый яркий этап президентской гонки - теледебаты. Участвуют сразу все 11 кандидатов. Каждому предоставлено 15 минут эфирного времени. Первая встреча в таком формате состоялась 4 апреля.

Ее посмотрели более 6 миллионов телезрителей. Напомним, выборы президента Франции пройдут в это воскресенье - 23 апреля. МВД Пятой республики задействует 50 тысяч полицейских и военных. При этом количество избирательных участков в стране - около 67 тысяч. В связи с этим мэрия Ниццы решила самостоятельно направить к участкам подкрепление. Отметим, внимание к безопасности во Франции сейчас особое. У одного из задержанных ранее в Марселе радикалов среди вещей нашли газету с фото одного из кандидатов - Франсуа Фийона.