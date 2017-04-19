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Во Франции сегодня пройдут финальные дебаты
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20 Апреля 2017 15:02

Во Франции сегодня пройдут финальные дебаты

В эфире появятся одновременно все 11 претендентов на Елисейский дворец. Организаторы решили отойти от привычного формата и устроить так называемое быстрое свидание. У каждого кандидата будет ровно 15 минут на агитацию и ответы журналистам. А после этого политики сойдутся в словесной схватке. По результатам соцопросов лидирует Эммануэль Макрон. Имя нового президента Франции станет известно 7 мая.

  

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