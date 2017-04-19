Во Франции сегодня пройдут финальные дебаты

20 Апреля 2017 15:02

В эфире появятся одновременно все 11 претендентов на Елисейский дворец. Организаторы решили отойти от привычного формата и устроить так называемое быстрое свидание. У каждого кандидата будет ровно 15 минут на агитацию и ответы журналистам. А после этого политики сойдутся в словесной схватке. По результатам соцопросов лидирует Эммануэль Макрон. Имя нового президента Франции станет известно 7 мая.