В мире
22 Апреля 2017 12:17
Во Франции сегодня день тишины
Во Франции сегодня день тишины перед президентскими выборами. Завершилась избирательная кампания. Завтра пройдет первый тур голосования. Напомним, на пост главы государства претендуют 11 человек. Согласно опросам, фаворитами считаются лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта"" Марин Ле Пен. Однако политологи не списывают со счетов кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, а также представителя левых сил Жана-Люка Меланшона. Во второй тур, который состоится через две недели, пройдут только двое.
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