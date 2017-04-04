5 Апреля 2017 07:03

Во Франции прошли предвыборные дебаты с участием всех 11-ти кандидатов в президенты. Лидирует, по данным соцопроса, Жан-Люк Меланшон - представитель движения "Непокорившаяся Франция". Он призывал Париж выйти из ЕС. Его поддержали 25 % аудитории. Экс-министр экономики Эммануэль Макрон получил одобрение 21 %. А экс-премьер Франсуа Фийон 15 %. Политик призвал создать альянс с участием России против исламского терроризма. Во время дебатов кандидаты сфокусировались преимущественно на внутренних темах. Напомним, президентские выборы во Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.