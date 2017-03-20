Во Франции прошли первые дебаты кандидатов в президенты

21 Марта 2017 07:08

По данным опроса, более убедительным был центрист Эммануэль Макрон - его поддержали 29 % зрителей. Чуть меньше - 20 % - поверили лидеру левых Жан-Люку Меланшону. По 19 % получили националист Марин Ле Пен и правоцентрист Франсуа Фийон, замкнул список Бенуа Амон - у него 11 %. Очевидно, что националистические идеи пока не нашли поддержки у населения. Напомним, до президентских выборов во Франции остается чуть больше месяца - первый тур состоится уже 23 апреля.