Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Во Франции прошли акции против насилия полиции
В мире
RSS
Во Франции прошли акции против насилия полиции
Скачать Поделиться

12 Марта 2017 15:04

Во Франции прошли акции против насилия полиции

Около 200 человек вышли на улицы города Ренн. Поводом для недовольства стало жестокое задержание парня по имени Тео в пригороде Парижа в феврале. Одного из офицеров затем обвинили в изнасиловании, а трое его коллег проходят по статье об умышленном насилии в сговоре. Вскоре после инцидента по Франции прокатилась волна беспорядков и протестов. Аналогичная акция в Париже намечена на следующее воскресенье.

  

Другие новости

Ferrari отмечает юбилей 12.03.2017 12:10 / В мире Ferrari отмечает юбилей
ЧП в Белом доме 12.03.2017 09:03 / В мире ЧП в Белом доме

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =