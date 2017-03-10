Во Франции прошли акции против насилия полиции

12 Марта 2017 15:04

Около 200 человек вышли на улицы города Ренн. Поводом для недовольства стало жестокое задержание парня по имени Тео в пригороде Парижа в феврале. Одного из офицеров затем обвинили в изнасиловании, а трое его коллег проходят по статье об умышленном насилии в сговоре. Вскоре после инцидента по Франции прокатилась волна беспорядков и протестов. Аналогичная акция в Париже намечена на следующее воскресенье.