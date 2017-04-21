24 Апреля 2017 12:01

Внимание всей Европы сегодня приковано к двум персонам - Эммануэлю Макрону и Марин Ле Пен. Их лица на первых полосах газет. Во Франции прошел первый тур президентских выборов. Фавориты голосования представляют две противоположные политические программы. Точку в споре между сторонниками и противниками евроинтеграции поставят через две недели - 7 мая. Накануне кандидаты набрали практически равное количество голосов. Подробности - в сюжете Нины Кононюк.

Исход первого тура президентских выборов во Франции определить было почти невозможно. Явного фаворита среди 11 кандидатов на высший государственный пост не было. Гонка сопровождалась громкими коррупционными скандалами и разоблачениями. Впрочем, накануне французы все же сделали свой выбор. Определены два кандидата на президентское кресло. Это Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Бывший министр экономики Пятой Республики и основатель движения "На марше" набрал почти 24 процента голосов избирателей, глава партии "Национальный фронт" — 22 процента. Отрыв минимальный. В ходе подсчета голосов преимущество то и дело переходило от одного кандидата к другому. Однако Макрону все же удалось вырваться вперед, когда комиссии огласили цифры в крупных французских городах.

Эммануэль Макрон, кандидат на пост президента Франции:

"Когда наша страна переживает беспрецедентные в своей истории моменты, отмеченные терроризмом, экономическими проблемами, страданием народа, французы высказались и дали самый красивый ответ, придя массово голосовать. Они решили поставить меня на первое место в первом туре этого голосования, и я соизмеряю оказанную мне честь и безмерную ответственность, которая тем самым на меня возложена".

Отметим, финалисты президентской гонки представляют ровно противоположные точки зрения. Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и поддерживает Европейский Союз. Марин Ле Пен - против глобализации и хочет провести референдум по выходу Франции из ЕС. Лидер националистов назвала итоги первого тура голосования историческими.

Вслед за фаворитами президентской гонки расположились республиканец Франсуа Фийон и лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Они набрали почти по 20 процентов голосов избирателей. Кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон набрал менее 7 процентов голосов. Фийон и Амон сразу после оглашения первых результатов голосования официально выразили поддержку определившемуся лидеру президентской гонки Эммануэлю Макрону.

Бенуа Амон, кандидат на пост президента Франции:

"Я призываю вас как можно сильнее бороться с Национальным фронтом и крайне правыми, я призываю вас голосовать за Эммануэля Макрона".

Основателя движения "На марше" не преминул поздравить с победой и нынешний президент Франции Франсуа Олланд, причем сделал он это через 15 минут после закрытия избирательных участков. Уже в ближайшее время глава Пятой республики сделает официальное заявление по итогам первого тура выборов.

Кстати, не обошлось в день выборов и без протестов. Сразу после обнародования первых результатов голосования на улицы Парижа вышли сотни демонстрантов.

Активисты устроили беспорядки и столкновения с полицией, поджигали автомобили и громили витрины магазинов. Только поздно ночью правоохранителям удалось разогнать митингующих. Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.