Во Франции проходит первый тур выборов в Национальное собрание

11 Июня 2017 15:05

Главный вопрос - сколько наберут сторонники Эммануэля Макрона. По опросам, большинство жителей поддерживает партию действующего президента. На втором месте, скорей всего, окажутся республиканцы, набрав 20 % голосов. Третьим, по данным социологов, будет "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Голосование пройдет в два тура. Второй состоится через неделю на тех участках, где сегодня победителя выявить не удастся.