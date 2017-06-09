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Во Франции проходит первый тур выборов в Национальное собрание
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11 Июня 2017 15:05

Во Франции проходит первый тур выборов в Национальное собрание

Главный вопрос - сколько наберут сторонники Эммануэля Макрона. По опросам, большинство жителей поддерживает партию действующего президента. На втором месте, скорей всего, окажутся республиканцы, набрав 20 % голосов. Третьим, по данным социологов, будет "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Голосование пройдет в два тура. Второй состоится через неделю на тех участках, где сегодня победителя выявить не удастся.

 

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