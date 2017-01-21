Во Франции проходит первый тур праймериз социалистов и их сторонников

22 Января 2017 15:03

Во Франции сегодня проходит первый тур праймериз социалистов и их сторонников.

7 кандидатов будут бороться за право баллотироваться на пост президента. В лидерах экс-премьер Мануэль Вальс, бывший министр экономики Арно Монтебур и экс-министр образования Бенуа Амон. Участки для голосования уже открыты. Волеизъявление платное - 1 евро. Прогнозы говорят, что явка избирателей на первый тур составит около полутора миллиона человек. Во второй тур, который состоится через неделю, смогут попасть только два претендента. Социалисты надеются, что победитель праймериз станет главным соперником фаворитов предвыборных опросов - кандидата от республиканцев Франсуа Фийона и лидера националистов Марин Ле Пен. Выборы президента Франции пройдут весной.