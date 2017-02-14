Во Франции продолжаются поиски возможных жертв лавины

14 Февраля 2017 12:08

Во Франции на горнолыжном курорте Тинь в департаменте Савойя продолжаются поиски возможных жертв лавины. 400-метровая стена снега накануне погребла под собой 4 человек. Все погибшие французы - подростки 15 и 19 лет, их отец и инструктор. По предварительным данным, туристы находились за пределами официальной трассы. Отметим, что спасательная операция затруднена из-за сложных погодных условий. К тому же работы идут на высоте более 2 тысяч метров.