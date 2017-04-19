Во Франции продолжают накаляться политические страсти

В мире
19 Апреля 2017 19:05
Во Франции продолжают накаляться политические страстиЗа несколько дней до президентских выборов в Европарламенте получили запрос парижской прокуратуры о лишении неприкосновенности лидера партии "Национальный фронт". Марин Ле Пен подозревают в фиктивном трудоустройстве.
Тем временем некоторые французские СМИ пишут о возможном планируемом теракте против Франсуа Фийона. Спецслужбы оценивают риск нападения на одного из лидеров гонки как высокий. Именно фотографии Фийона, а также флаг группировки ИГИЛ и взрывчатка были обнаружены во время спецоперации в Марселе. Двое задержанных там экстремистов подозреваются в намерении совершить атаку именно в оставшиеся до голосования дни.
Из трех фаворитов президентской гонки наиболее спокойно себя чувствует Эммануэль Макрон. Его в прессе называют наследником Франсуа Олланда. Первый тур голосования пройдет уже в воскресенье.
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