Во Франции продолжают накаляться политические страсти

19 Апреля 2017 19:05

За несколько дней до президентских выборов в Европарламенте получили запрос парижской прокуратуры о лишении неприкосновенности лидера партии "Национальный фронт". Марин Ле Пен подозревают в фиктивном трудоустройстве.

Тем временем некоторые французские СМИ пишут о возможном планируемом теракте против Франсуа Фийона. Спецслужбы оценивают риск нападения на одного из лидеров гонки как высокий. Именно фотографии Фийона, а также флаг группировки ИГИЛ и взрывчатка были обнаружены во время спецоперации в Марселе. Двое задержанных там экстремистов подозреваются в намерении совершить атаку именно в оставшиеся до голосования дни.

Из трех фаворитов президентской гонки наиболее спокойно себя чувствует Эммануэль Макрон. Его в прессе называют наследником Франсуа Олланда. Первый тур голосования пройдет уже в воскресенье.