29 Марта 2017 07:11

Во Франции предъявлены обвинения в коррупции Пенелопе Фийон - супруге кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Об этом сообщают французские СМИ. Пенелопа находится под официальным расследованием по поводу ее якобы фиктивного трудоустройства в аппарате парламента. Также ее подозревают в содействии растрате государственных средств. В течение нескольких лет Пенелопа Фийон числилась в списках сотрудников французского парламента, что позволило ей получить около 680-ти тысяч евро за вычетом социальных отчислений.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут 23 апреля и 7 мая. Несмотря на скандал, Франсуа Фийон по-прежнему остается в тройке лидеров первого тура выборов.