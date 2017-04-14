Во Франции попытались сорвать выступление кандидата в президенты

18 Апреля 2017 08:01

На митинге Марин Ле Пен пообещала первым делом, если выиграет гонку, закрыть границы. Ее выступление понравилось далеко не всем. Неизвестная с букетом цветов прорвалась к трибуне. Девушку задержали.

Протесты не утихают на улицах Пятой республики. Накануне активисты жгли дымовые шашки, высказывали недовольство в адрес Ле Пен. Толпу пришлось разгонять слезоточивым газом.