Во Франции подводят итоги парламентских выборов

12 Июня 2017 07:03

Центристское движение Эммануэля Макрона "Вперёд, республика" лидирует в первом туре. Партия набрала чуть более 28 % голосов. Ее ближайшим конкурентом стали правоцентристы - 15 пунктов. А "Национальному фронту" Марин Ле Пен, которая рассчитывала на реванш, удалось получить лишь 13 % голосов. Явка в целом на выборах во Франции оказалась очень низкой. Около половины граждан не проголосовали. Победителей официально назовут через неделю после второго тура голосования.