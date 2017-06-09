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Во Франции подводят итоги парламентских выборов
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12 Июня 2017 07:03

Во Франции подводят итоги парламентских выборов

Центристское движение Эммануэля Макрона "Вперёд, республика" лидирует в первом туре. Партия набрала чуть более 28 % голосов. Ее ближайшим конкурентом стали правоцентристы - 15 пунктов. А "Национальному фронту" Марин Ле Пен, которая рассчитывала на реванш, удалось получить лишь 13 % голосов. Явка в целом на выборах во Франции оказалась очень низкой. Около половины граждан не проголосовали. Победителей официально назовут через неделю после второго тура голосования.

  

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