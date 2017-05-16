17 Мая 2017 19:15

Джулианна Мур, Мишель Уильямс, Дастин Хоффман, Джейк Джилленхол, Кристен Стюарт - такого количества голливудских звезд на Лазурном берегу не было давно. Сегодня во Франции открывается знаменитый Каннский кинофестиваль. Смотр этого года - юбилейный: он пройдет в 70-й раз. Ведущая церемоний открытия и закрытия - итальянская актриса Моника Беллуччи. Жюри конкурса в этом году возглавляет испанский режиссер Педро Альмодовар. За главную награду - "Золотую пальмовую ветвь" - поборются 18 картин. Среди них - ленты Франсуа Озона, Йоргоса Лантимоса, Михаэля Ханеке, Софии Копполы и других мастеров. В программе Каннского кинофестиваля и сразу два русскоязычных фильма - "Нелюбовь" Звягинцева и "Кроткая" Лозницы. Настоящая рекордсменка кинофорума - австралийская актриса Николь Кидман, она задействована сразу в трех конкурсных фильмах. Ирландец Колин Фарелл играет в двух. Смотр открывает романтическая драма французского постановщика Арно Деплешена "Призраки Исмаэля" с участием Марион Котийяр, Шарлотты Генсбур, Луи Гарреля и Альбы Рорвахер.