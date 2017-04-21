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Во Франции открылись избирательные участки
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23 Апреля 2017 09:03

Во Франции открылись избирательные участки

В стране проходят президентские выборы. Главная интрига - большое число до сих пор не определившихся избирателей и потенциально низкая явка. Свыше 45-ти миллионов французов зарегистрированы в списках для голосования. Им предстоит определить имена двух кандидатов на высший политический пост страны, которые 7 мая поборются за президентское кресло уже во втором туре президентских выборов. Фавориты гонки - основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер "Нацфронта" Марин Ле Пен. Согласно последним опросам, именно у них есть наибольшие шансы на выход во второй тур.

  

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