Во Франции от участия в выборах отказался Франсуа Байру

23 Февраля 2017 19:09

Новый поворот в президентском раскладе во Франции: Франсуа Байру отказался от участия в выборах. Лидер "Демократического движения" решил выйти из гонки ради объединения центристов с командой экс-министра Франции Эммануэля Макрона. Байру отметил, что ставки на этих выборах очень высоки, чтобы создавать лишнюю конкуренцию. По данным соцопросов, самые высокие шансы стать главой Пятой республики на сегодняшний день у лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен (ее поддерживают более 27,5 % респондентов). За Эммануэля Макрона готов отдать голоса 21 % французов. Замыкает тройку лидеров кандидат от Республиканской партии Франсуа Фийон. На его рейтинге отразился скандал, связанный с трудоустройством родных. Напомним, первый тур президентских выборов во Франции пройдет уже 23 марта.