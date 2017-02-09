Во Франции от атак террористов защищают достопримечательности

10 Февраля 2017 12:03

Так, парижскую Эйфелеву башню обнесут пуленепробиваемой стеклянной стеной. Ее высота составит 2 с половиной метра. Оградой будет окружена большая часть садов вокруг сооружения. Строительство стены планируется завершить осенью. Работы обойдутся Франции приблизительно в 20 миллионов евро. В декабре парламент продлил режим чрезвычайного положения до 15 июля. Он был введен после терактов 13 ноября 2015-го.