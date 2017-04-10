10 Апреля 2017 19:04

Сегодня во Франции официально стартует избирательная кампания по выборам президента. C этого дня действия 11-ти кандидатов строго регламентируются. Так, вводится контроль за пропорциональным доступом претендентов к электронным СМИ. Запрещается также использовать в предвыборных роликах и прочей наглядной агитации официальные символы Французской Республики сине-бело-красный триколор и гимн страны - Марсельезу. Под аналогичный запрет попали и символы Евросоюза (чтобы воспрепятствовать разыгрыванию в ходе кампании "националистической карты"). По данным последних соцопросов, за две недели до первого тура первую строчку рейтинга делят бывший министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.