Во Франции очередной скандал

22 Марта 2017 21:08

В отставку ушел глава МВД Бруно Ле Ру. Он трудоустроил двух дочерей в качестве своих помощников в парламенте страны. Причем на тот момент им было всего 15 и 16 лет. Впрочем, возраст не помешал им заключать контракты, которые принесли им в общей сложности 55 тысяч евро. Вместо Ле Ру назначен бывший госсекретарь по делам внешней торговли. Данный скандал эксперты уже назвали схожим с “Пенелопагейтом”, который связан с Франсуа Фийоном – одним из кандидатов на высший пост Французской Республики. Кстати, против него могут быть выдвинуты новые обвинения.

Бруно Ле Ру, экс-министр внутренних дел Франции: "Дамы и господа, я понимаю всю противоречивость ситуации. Мои дочери были наняты на работу во время каникул и делалось все абсолютно легально. Но я бы не хотел, чтобы слухи и разговоры сказались на работе министерства и правительства. Именно поэтому я подаю в отставку".

Финансовая прокуратура открыла в отношении Ле Ру предварительное расследование. Любопытна схожесть истории с его дочерьми с делом бывшего премьер-министра Франции, а ныне одного из кандидатов в президенты Франсуа Фийона. Против последнего выдвинуты обвинения: он якобы без всяких оснований выплачивал из бюджета большие суммы своей жене Пенелопе, которая числилась его парламентским помощником, но не выполняла соответствующих обязанностей. Словом, республиканца Фийона подозревают в мошенничестве.

Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции: "Я подвергаюсь нападкам со всех сторон, но слушать я должен вас, тех, кто поддерживает меня. И я готов отвечать на вопросы тех, у кого в отношении меня есть сомнения. На них лежит огромная ответственность, такая же как и на мне. Верьте, я никогда не разделял позиций тех, кем движет дух потребительства, главенства собственных интересов".

Несмотря на эти пламенные заверения, часть потенциального электората Фийона перешла к лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен. Кстати, она тоже под подозрением. В разное время ее отец - глава кабинета - и ее телохранитель были оформлены “Национальным фронтом” в качестве помощников Ле Пен в Страсбурге, получали там жалованье. При этом оба исполняли обязанности в самой партии - запрещенная практика. От лидера “Национального фронта” потребовали вернуть в казну европарламента сотни тысяч евро, но Ле Пен выплачивать компенсацию отказалась, заявляя, что дело носит политический характер. Сама же кандидат от крайне правых лишний раз показала характер во время последних теледебатов. Впервые они проводились еще до первого тура президентских выборов с участием пяти наиболее популярных кандидатов из имеющихся 11. По итогам, самым убедительным телеаудитория назвала 39-летнего Эмануэля Макрона из рядов левых. Досталось ему от главного оппонента.

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции: "Вы знаете, господин Макрон, у Вас есть сумасшедший талант. Вы говорили в течение 7 минут, но я не могу суммировать Ваши мысли. Вы ничего не сказали. Ничего! Абсолютная пустота. Изумительно!"

Да и против Макрона прокуратура начала предварительное расследование. Его подозревают в коррупции. В бытность министром экономики он ездил на конференцию бизнесменов в Лас-Вегас. На мероприятие потратили из казны почти 400 тысяч евро, 100 из которых ушли только на гостиницы. Есть вопросы и к декларации Макрона о доходах. Выяснилось, что налоги экс-банкир заплатил с 200 тысяч евро, тогда как заработал 3 с лишним миллиона.

Эммануэль Макрон, кандидат в президенты Франции: "Я ежедневно борюсь за то, чтобы госпожа Ле Пен не была избрана. Она предлагает выход из еврозоны, 30-процентный тариф на товары. Это приведет к обнищанию французского среднего класса и обнищанию французской промышленности и сельского хозяйства и постепенно сломает Европу и еврозону".

Многие уверены, что лояльный Европе Макрон может стать последователем политики Франсуа Олланда.

А самым острым козырем Ле Пен сейчас являются издержки европейской миграционной политики и, как следствие, угроза национальной безопасности. Если французы будут чаще вспоминать о парижских терактах, шансов у "Народного фронта" прибавится.