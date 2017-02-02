2 Февраля 2017 07:11

Во Франции обсуждают план Б на случай отказа Франсуа Фийона от участия в президентских выборах. Скандал вокруг супруги республиканца разразился в местных СМИ из-за ее зарплаты в должности фиктивного помощника своего мужа в парламенте.

Представители правых уже склоняются к кандидатуре Алена Жюппе. Мэр Бордо проиграл Фийону первичные выборы. В лагере правых считают, что опытный политик, так же, как и Фийон, возглавлявший правительство Франции, обладает достаточной силой. Выборы главы Пятой республики начнутся 23 апреля.