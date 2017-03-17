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18 Марта 2017 15:11

Во Франции обнародован итоговый список кандидатов в президенты

За высший государственный пост поборются 11 человек. Именно им удалось собрать необходимый минимум подписей мэров городов и коммун. Лидер - кандидат от республиканцев Франсуа Фийон - у него почти три тысячи подписей, что в шесть раз больше, чем нужно. Напомню, выборы Президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.